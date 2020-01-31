Badou Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu’lun ardından Trabzonspor, transfer bombalarını son gün patlattı. Fırtına, Beşiktaş’ın harcama limiti nedeniyle alamadığı Yeni Malatyaspor’un yıldızı Guilherme'yi kadrosuna katarken, Manoel Messias ve Manuel da Costa ile savunma hattını güçlendirdi. Trabzon’da sağlık kontrolünden dahi geçen Guilherme, esas bölgesi merkez orta saha olmasına rağmen bu sezon sağ kanattaki performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Abdülkadir’in yokluğunda sağ tarafı iyice sağlama almış oldu.

Trabzonspor, Manoel Messias ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre futbolcuya;

2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde,

2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,

2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Trabzonspor, Manuel De Costa ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk onbir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.

Buna göre oyunucuya;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.

Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;

2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.