Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçı için İstanbul’a geldi

Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı için İstanbul’a geldi. Trabzon Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Trabzonspor kafilesi, burada bazı çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak TFF Süper Kupa maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

AMELİYAT OLAN ABDÜLKADİR ÖMÜR DE KAFİLEDE

Öte yandan, Trabzonspor’un kamp kadrosu da belli oldu. Geçtiğimiz hafta ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Ömür de kafilede yer aldı. Bordo-mavili ekibin, Başakşehir maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

“Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ahmet Can Kaplan, Anthony Nwakaeme, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Berat Özdemir, Caleb Ekuban, Edgar Ie, Erce Kardeşler, Farukcan Genç, Flavio Medeiros, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Jorge Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Lewin Baker, Marlon Xavier, Majid Hosseini, Safa Kınalı, Serkan Asan, Süleyman Cebeci, Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Yusuf Sarı.”