Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor , Galatasaray 'ı Anastosias Bakasetas ve Edin Visca'nın attığı gollerle 2-1'le geçti. 2 haftadır üst üste gelen beraberliğin ardından İstanbul'dan 3 puanı kapan Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı son düdüğün ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

'Baskıyı kıramadığımız anlar oldu'

Zafer nedeniyle gözleri dolan tecrübeli hoca, "UEFA Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, genç, yüksek şiddetle koşu ve baskı yapabilen bir takımla oynadık. Bugün baskı yapacaklarını biliyorduk, ilk yarıda bizim bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu. Kırdığımızda da topa daha erken sahip olmamız gerekirdi, topa sahip olunca rakip kaleye indik zaten. İlk yarı itibarıyla belki az pozisyon verdik ama rakip bizi rahatsız etti sürekli" dedi.

'Zafere giden yol gül bahçesi değil'

İkinci yarıda ise daha iyi oynadıklarını belirten Avcı, "8+3 kuralının olması bizi yoruyor oldukça, matematik gerekiyor. Ahmetcan altyapımızdan çıkan 2003'lü ve ciddi geri bildirim veren bir isim. Siopis çok önemli. Bu değişikliklerle ikinci yarıyı domine ettik, kenarları kovaladık, pozisyonlara girdik, Bakasetas'la golü bulduk. İki penaltıyı kaçırdı geçen hafta ancak tüm herkes ona destek oldu ve sahip çıktı, o da sorumluluğu aldı. Visca yeni geldi iyi oyuncu. Attığı gol baskıdan geldi, o baskıları biliyorduk. Sonrasında ise iki pozisyon verdik, Kaptan Uğurcan devreye girdi. Geldiğimden bu yana İstanbul'da sadece bir kez berabere kaldık onda da 90+5'te gelen golle... Diğerlerinde hep kazandık. Şampiyon olmadık, büyük bir adım attık. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. İki beraberlik sonrası Galatasaray'a karşı olan galibiyet çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

'Taraftarımız tribünleri doldursun'

Camiaya da mesajlar gönderen Avcı, "Kaliteli oyuncularımız var, büyük adım attık mutlu son için ama bir şey kazanmadık unutmayalım. Trabzon şehri duygularını çok yoğun yaşayan bir şehir. Ama Trabzonspor; başkanı, yöneticileri ve oyuncularıyla çok önemli işler yapıyor. Puan ve istatistik olarak rekorlar kırılıyor. Trabzonspor taraftarından ricam var, içerde maçlarımız var baştan sona kadar topu kaybetse dahi oyunculara destek olsunlar. İçerde bütün tribünleri doldurup, savunmayı ve hücumu bizimle yapıp, rakibi baskı altına alıp, bize bu yolda yardımcı olmaları gerekiyor. Milli arada biraz uzak kalacağız futboldan, dinlenecekler" yorumunu yaptı.

'Galatasaray bu durumu atlatacaktır'

Galatasaray'ın ligdeki durumu için de Abdullah Avcı, "Zaman zaman dalgalanmalar olur, Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Bunu atlatacak oyuncu grubuna, tarihe ve camiaya sahipler" açıklamasında bulundu.

'Yerli stoper arıyoruz'

Transfer sorusuna da yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, "Yerli stoper arayışımız var. Yabancı kotamız dolu, yerli ve genç oyunculara da yatırım yapıyoruz. Bakınca Ahmetcan 2003'lü, hamle oyuncusu olarak girdi ama cevap verdi buna. Türk futboluna kazandırıp, Avrupa'ya göndereceğimiz isimlerden biri. Umarım cevap vermeye devam eder" şeklinde konuştu.





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