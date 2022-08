Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her şeyi denedik

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip maçtan golsüz eşitlikle ayrılınca Devler Ligi'ne veda etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Maçta galibiyet için her şeyi denediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu seviyeler kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de çok zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kalarak oynadı. Genel olarak yapabileceklerinin maksimumunu yapmaya çalıştılar. Rakibe pozisyon verdik mi, bilmiyorum. Her şeyi denedik. Çok istiyorduk. Oyunun içinde bunlar var. Ben oyun olarak, mücadele olarak, istek olarak memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu seviyeler kolay değil. Önemli işler yaptılar. Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum, her şeyi denediler. Çok enerji sarf ettiler, toparlanmamız kolay olmayacak." dedi.

"Hoşgörü istiyorum"

Taraftarlara çağrıda bulunan Abdullah Avcı, "Bu takım Trabzon'un takımı. Hoşgörü istiyorum, oyuncularımıza, bizlere yardımcı olsunlar, dünyanın sonu değil. 4 gün sonra tekrar burada büyük bir takımla Galatasaray 'a karşı müsabakamız var. Pazar günü desteklerine ihtiyacımız var. Hoşgörüye ve daha sakin olmaya davet ediyorum." sözlerini dile getirdi.

Sakatlıklar

Trabzonspor'daki sakatlıklara da değinen Abdullah Avcı, "Golü atsak oyun zaten farklı bir yere dönecek. Belki 2'yi 3'ü bulacağız. Ama rakibi de tebrik etmek lazım, çok iyi mücadele ettiler. Son bölümde 5'liye döndüler. Biz her şeyi denedik. Sakat olan Bakasetas'ı bile oyuna almak zorunda kaldım aslında düşünmüyordum. Çok kaliteli 2 oyuncumuz sakatlığından dolayı oynamadı." açıklamasını yaptı.