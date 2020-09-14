Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına Southampton'dan Sofiane Boufal'i kadrosuna katmak istiyor. Hücum hattında Alexander Sörloth'u da kaybetme noktasına gelen Trabzonspor, güç kaybı yaşamamak adına yeni isimlere yönelmiş durumda.

Yunanistan basınından Sports Room'un haberine göre Southampton'ın Premier Lig'deki ilk maçında kadroya alınmayan Boufal ile Olympiacos, Real Betis ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi.

2016'nın yaz aylarında Boufal, Fransa'nın Lille ekibinden 18.7 milyon Euro'luk bir bonservisle Southampton'a transfer olmuştu.



