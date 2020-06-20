Trabzonspor rekora koşuyor! Tarihinin en gollü sezonu...

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran ve Alanyaspor ile eşleşen Trabzonspor, ligde de son 7 haftaya zirvede girdi. Müthiş bir sezon geçiren Bordo-Mavililer, özellikle gol yollarındaki bitiriciliği ile dikkat çekti. Öyle ki Fırtına, 27 haftalık periyotta tam 62 kez rakip ağları sarstı ve ligin en golcü takımı oldu. Son 10 yılda, 69 golle en fazla gol attığı 2010-11 sezonundaki performansına bu kez bitime 7 hafta kala yaklaşan Trabzonspor, 1974-75 sezonundan beri mücadele ettiği şuan ki adıyla Süper Lig´de en çok gole 1994-95 sezonunda ulaşmıştı. Söz konusu sezonun 34 haftalık bölümünde 80 gol kaydetmeyi başaran Karadeniz ekibi, kalan 7 lig maçında 8 gol daha bulması durumunda son 10 sezonu geride bırakacak, 19 gol atması halinde ise tarihinin en gollü sezonunu yaşayacak.

Hüseyin Çimşir’le coştular

Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 17 maçta 35 kez ağları havalandıran Trabzonspor, daha sonra görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde ise adeta patlama yaptı. Fırtına, Çimşir ile çıktığı 10 haftada 27 gol attı. Söz konusu 10 maçı yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.