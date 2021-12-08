Trabzonspor puan farkında tarih yazıyor

Süper Lig’de bir önceki hafta ilk 10 sıradaki takımlardan sadece Trabzonspor galip gelirken, 15. haftada da Bordo-Mavililer hem oynarken hem de rakiplerinin maçlarını izlerken kazandı! Maçlar öncesinde Konyaspor ve Hatayspor’un 10 puan önünde yer alan Trabzonspor, Adana Demirspor’u devirdi. En yakın takipçilerinden Hatay yenildi, Konya da kapanış seansında Malatyaspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe ise Giresunspor’u 4-0’lık skorla geçti. Oluşan son tabloya göre, Fırtına en yakın takipçilerinin 12 puan önünde zirve koltuğunda oturuyor.

Rekor 10 puandı

39 puanlı Trabzonspor’u, 27’şer puan ile Konyaspor ve Fenerbahçe, 26 puanla da Hatay izliyor. Galatasaray 16, Beşiktaş ise tam 18 puan geride. Süper Lig tarihinde 15. haftalar itibarıyla zirvede hiç bu kadar yüksek bir puan farkı olmamıştı. En son 1999-2000 sezonunda 15. haftada Galatasaray 38 puandaydı ve en yakın rakipleri Beşiktaş ile Gaziantep’in 10 puan önündeydi.

Aslıhan Çil