Trabzonspor, Obeng Regan transferi için girişimlere başladı!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor ile ilgili olarak Gana basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Kickgh adlı internet sitesinin özel haberine göre Bordo Mavili yönetim, Hırvatistan ligi ekiplerinden NK Istra'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Obeng Regan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde Bordo Mavili yönetimin Ganalı futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temaslarda bulunacağı öne sürüldü. Geride kalan sezonda 32 maçta forma şansı bulan Regan, 32 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetmişti. Piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen Regan, Trabzonspor'a geldiği takdirde takımın Caleb Ekuban'dan sonraki ikinci Ganalı futbolcusu olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler