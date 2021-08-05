Trabzonspor - Molde Canlı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Molde’yi ağırlıyor. Fırtına, Molde'yi devirip 12 Ağustos'ta Norveç' te oynanacak rövanşa avantajlı gitmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları olan Koita ve Abdülkadir Ömür kadroda yer almıyor. Abdullah Avcı, yeni transferler; Hamsik, Gervinho ve Peres'e ise ilk 11'de şans verdi. Trabzonspor-Molde maçı canlı anlatımı, skor takibi ve detayları haberimizde...
Süper Lig 'de 2020/21 sezonunu 71 puanla 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynamaya hak kazanan Trabzonspor , 3. Eleme Turu ilk maçında Molde’yi ağırlıyor. Karadeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp sahadan mutlu ayrılmaya çalışacak. Trabzonspor'da sakatlıkları olan Fode Koita ve Abdülkadir Ömür kadroda yok. Eşleşmenin rövanş müsabakası 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’in Molde kentinde yapılacak.
Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Medical Park Stadı’nda bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers’in düdük çalacağı Trabzonspor-Molde maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Trabzonspor - Molde maçı ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde olacak.
Trabzonspor-Molde ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen
Maç Başladı
GERVINHO ŞOV YAPTI! 4.dakiada gervinho kendi yarı sahasında aldığı topla üç rakibini geçip atağı başlattı. Sağ kanada gelen Djaniny ile oynadı, golcü oyuncu yerden çıkardı gelişine Marek Hamsik vurdu şutu kaleyi bulmadı
BİR TEHLİKE DAHA! 11.dakikada Nwakaeme rakiplerini geçip kale sahasına pasını verdi açılan topa Hamsik çok sert vurdu savunmadan sekip kornere gitti
GOL! 15.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile öne geçti. Sağ kanattan köşe vuruşunu Bakasetas kullandı kale sahasında dokunan Anthony Nwakaeme köşeden golü attı.
NET POZİSYON! 27.dakikada Hamsik ara pasını verdi Djaniny net bir fırsat yakaladı ancak topa iyi vuramadı
GOL! 31.dakikada Molde, Ola Brynhildsen'in golüyle skoru 1-1 yaptı
38.dakikada Djaniny sağ tarafta topla buluştu, şutu kaleye gitmedi
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı
NET POZİSYON! 51.dakikada savunmanın arkasına sarkan Gervinho kaleci ile karşı karşıya kaldı şutu kaleci Linde'ye çarpıp kornere gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada bu kez Nwakaeme'nin kafa şutu direkten geri geldi
YİNE KAÇTI! 55.dakikada sağ kanattan topu alan Djaniny rakiplerini geçip sol ayağıyla vurdu şutu az farkla auta gitti
GOL! 58.dakikada Trabzonspor Vitor Hugo ile öne geçti. Sağ kanattan Djaniny ortaladı iyi yükselen Vitor Hugo kafayla golü attı
508 günlük hasret bitti
Bordo-Mavililer, tam 508 gün sonra Akyazı’da bir maçı taraftarının önünde oynuyor. Pandemi sürecinde taraftarının yokluğunu derinden hisseden Fırtına, karşılaşmada avantajlı bir skor elde edip, 12 Ağustos’taki rövanşa iddialı çıkmak amacında.