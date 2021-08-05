Trabzonspor - Molde Canlı

Süper Lig 'de 2020/21 sezonunu 71 puanla 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynamaya hak kazanan Trabzonspor , 3. Eleme Turu ilk maçında Molde’yi ağırlıyor. Karadeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanıp sahadan mutlu ayrılmaya çalışacak. Trabzonspor'da sakatlıkları olan Fode Koita ve Abdülkadir Ömür kadroda yok. Eşleşmenin rövanş müsabakası 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’in Molde kentinde yapılacak.

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’nda bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers’in düdük çalacağı Trabzonspor-Molde maçı, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Trabzonspor - Molde maçı ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde olacak.

Trabzonspor-Molde ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

Maç Başladı

GERVINHO ŞOV YAPTI! 4.dakiada gervinho kendi yarı sahasında aldığı topla üç rakibini geçip atağı başlattı. Sağ kanada gelen Djaniny ile oynadı, golcü oyuncu yerden çıkardı gelişine Marek Hamsik vurdu şutu kaleyi bulmadı

BİR TEHLİKE DAHA! 11.dakikada Nwakaeme rakiplerini geçip kale sahasına pasını verdi açılan topa Hamsik çok sert vurdu savunmadan sekip kornere gitti

GOL! 15.dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile öne geçti. Sağ kanattan köşe vuruşunu Bakasetas kullandı kale sahasında dokunan Anthony Nwakaeme köşeden golü attı.

NET POZİSYON! 27.dakikada Hamsik ara pasını verdi Djaniny net bir fırsat yakaladı ancak topa iyi vuramadı

GOL! 31.dakikada Molde, Ola Brynhildsen'in golüyle skoru 1-1 yaptı

38.dakikada Djaniny sağ tarafta topla buluştu, şutu kaleye gitmedi

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı

NET POZİSYON! 51.dakikada savunmanın arkasına sarkan Gervinho kaleci ile karşı karşıya kaldı şutu kaleci Linde'ye çarpıp kornere gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 52.dakikada bu kez Nwakaeme'nin kafa şutu direkten geri geldi

YİNE KAÇTI! 55.dakikada sağ kanattan topu alan Djaniny rakiplerini geçip sol ayağıyla vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! 58.dakikada Trabzonspor Vitor Hugo ile öne geçti. Sağ kanattan Djaniny ortaladı iyi yükselen Vitor Hugo kafayla golü attı













508 günlük hasret bitti

Bordo-Mavililer, tam 508 gün sonra Akyazı’da bir maçı taraftarının önünde oynuyor. Pandemi sürecinde taraftarının yokluğunu derinden hisseden Fırtına, karşılaşmada avantajlı bir skor elde edip, 12 Ağustos’taki rövanşa iddialı çıkmak amacında.



