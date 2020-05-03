Trabzonspor, Majid Hosseini’nin opsiyonunu kullanma kararı aldı

Fırtına, Majid Hosseini için kararını verdi… Trabzonspor, iki yıl önce İran'ın Esteghlal takımından transfer ettiği ve 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki stoperin opsiyonunu kullanma kararı aldı.

İranlı oyuncuyla da yapılan görüşmelerde opsiyonun devreye girmesi konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Ligin ikinci yarısında sakatlık yaşayan ve ardından çok fazla şans bulamayan Hosseini bu sezon 24 maçta görev yaptı. İranlı stoper bu maçlarda bir kez penaltıdan ağları havalandırdı. (Takvim)



