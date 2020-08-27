Trabzonspor, Lisandro Magallan transferini bitirmek üzere

Trabzonspor, bir süredir takip ettiği Arjantinli stoper Lisandro Magallan'ı kiralama konusunda büyük mesafe kat etti. Ajax, 'zorunlu satın alma’ talebini geri çekerse, Magallan yeni sezonda Bordo-Mavili formayı giyebilir.

27 Ağustos 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Lisandro Magallan transferini bitirmek üzere

Trabzonspor’un geçen sezon en çok transfer yaptığı bölge savunmanın merkezi oldu. Sezon başında Campi ve İvanildo, devre arasında ise Manoel ve Da Costa imza attı. Ancak hiçbiri, stoperdeki soruna çare olamadı. Teknik direktör Eddie Newton’un yeni sezon öncesinde özel önem verdiği savunma takviyesinde Lisandro Magallan ismi ön plana çıktı. İngiliz hocanın özellikle istediği Arjantinli’nin kiralanması konusunda yönetim büyük mesafe kat etti.

Maddi konularda anlaştılar

Bordo-Mavililer maddi konularda Magallan ve Ajax ile anlaşma sağladı. Şu anda tek pürüz, Hollanda ekibinin sözleşmeye ‘zorunlu satın alma’ maddesi eklenmesi talebi. Trabzonspor satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor.

Eğer Ajax talebinde geri adım atarsa, transferin önündeki engeller kalkacak. 26 yaşındaki stoper yeni sezonda Bordo- Mavili formayla şampiyonluk kovalayacak.


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