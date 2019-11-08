Trabzonspor lige döndü

Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Onazi, Ekuban, Sturridge, Arda Akbulut, Obi Mikel ve Pereira... Trabzonspor’da tüm bu oyuncular sakatlıkları nedeniyle dün Krasnodar deplasmanında yoktu.

Teknik direktör Ünal Karaman, Nwakaeme, Sörloth, Novak, Hüseyin, Uğurcan gibi asları da yedek bıraktı, tamamen gençlerle sahaya çıktı. Kısacası Bordo-Mavililer, daha maç başlamadan pazar günü lider Alanyaspor ile oynayacağı kritik lig karşılaşmasını düşündüğünün sinyallerini verdi.

Krasnodar da rahat bir galibiyet elde etti! 27. dakikada öne geçen, 35’te Fernandes ile ikiyi bulan Rus ekibi, sonrasında baskısını devam ettirdi.

Yıldızları geç aldı

Karaman ikinci yarıda yıldızları Sörloth ve Nwakaeme’yi sahaya sürse de gidişat değişmedi. 90+3’te Ignatyev ile 3-0’ı bulan Krasnodar’ın filelerine tek golü, 90+4’te Nwakaeme gönderdi: 3-1.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sonuçla ilk 2 şansı kalmayan Trabzonspor, artık tamamen lige döndü.