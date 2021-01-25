Trabzonspor kritik virajdan geçecek

Bordo-mavili takımı Süper Kupa, Süper Lig ve transfer çalışmalarında önemli bir viraj bekliyor. 2019-20 sezonunda şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ve sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandıran Trabzonspor, Çarşamba günü TFF Süper Kupa mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak bir kupayı daha müzesine götürmeyi hedefliyor.

HAFTA SONU BEŞİKTAŞ İLE KRİTİK MAÇ

Süper Lig’de de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçen ve üst sıralarla puan farkını eriten Trabzonspor, Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Kupa maçının ardından Pazar günü de ligde zirvede yer alan Beşiktaş karşısında kritik bir maça çıkacak. Bordo-mavililer bu maçı da kazanırsa zirve ile puan farkını 8’e düşürecek.

TRANSFER İÇİN DE SON HAFTA

5 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir’i kadrosuna katan bordo-mavililerde transfer çalışmaları noktasında da bu hafta yoğun geçecek. Özellikle orta saha ve hücum hattını güçlendirmek için görüşmelerine devam eden ve bunun için 1 Şubat’a kadar süresi olan Trabzonspor, iki kritik maça çıkacağı haftada bir yandan da transfer çalışmalarını tamamlamaya çalışacak.

DJANINY, 100’ÜNCÜ GOLÜNE YAKIN

Trabzonspor’da sezon başında kadroya katılan ve şu ana kadar çıktığı 14 maçta 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Jorge Djaniny Semedo, profesyonel kariyerindeki 100’üncü golünü kaydetmeye yakın. Bordo-mavililerin ligde oynadığı son iki maçta da birer gol kaydeden ve kariyerindeki 97’nci resmi golüne imza atan Djaniny, 3 gol daha atması durumunda profesyonel futbol yaşantısında 100’üncü golünü ağlara göndermiş olacak.

DHA