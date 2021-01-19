Trabzonspor - Konyaspor canlı izle (TS Konya canlı yayın)

Trabzonspor, Süper Lig'de 20. hafta maçında Konyaspor'u konuk ediyor. İttifak Holding Konyaspor mücadelesiyle birlikte 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor'da hedef 3 puan. 7 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Karadeniz ekibinin bu karşılaşma öncesi 27 puanı bulunuyor. Bordo Mavililerde cezalı oyuncu bulunmazken, Anders Trondsen'in sakatlığı sürüyor. Konyaspor ise, son hafta sahasında yaşadığı kaybı telafi etmek amacında. Geride kalan 19 haftada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan yeşil beyazlı ekip, evinde Göztepe karşısında 3-2'lik skorla kaybetmişti.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Barış'ın ortasına yakın mesafeden Cikalleshi kafayı vurdu top üstten auta gitti.

7' Konyaspor'un Arnavut forveti Sokol Cikalleshi, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Rüzgardan yön değiştiren topu Uğurcan Çakır, güçlükle çeldi.

10' Konyaspor, Trabzonspor karşısında tehlikeli pozisyonlar buluyor. Sağ kanatta topla buluşan Skubic'in yaptığı orta Marlon'dan sekti. Gerilerden gelen Hadziahmetovic'in dokunuşunda top az farkla üstten auta çıktı.

13' Konyaspor'da sol koridoru iyi kullanan Barış Yarcımcı, Ekuban'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyun bir süre durduktan sonra hakem atışıyla tekrar hareketlendi.

16' Trabzonspor tehlikeli geldi. Konyaspor savunmasının hatasıyla topla buluşan Ekuban, boş durumda olan Nwakaeme'yi gördü. Tecrübeli futbolcunun gelişine yaptığu ayak içi, direğin yanından auta çıktı.

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Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Konyaspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets

Fırtına'da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan Berat Özdemir, antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmamıştı. İdmanlarda form tutmaya başlayan 22 yaşındaki oyuncu Konyaspor karşısında 21 kişilik kadroda yer alıyor. Konyaspor'da ısınma esnasında sakatlanan Sehic'in yerine Eray, ilk 11'de sahaya çıktı.