Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanı çıkardı

Antalyaspor galibiyetiyle ligi 4. sırada bitirmesi kesinleşen Trabzonspor, kendisi gibi ligde iddiası olmayan Konyaspor’a konuk oldu. Maçtan önce Djaniny ve Flavio’nun sakatlıklarıyla sarsılan Bordo-Mavililer, henüz 19. dakikada 10 kişi kaldı. Sağ bek Serkan Asan, Sekidika’ya yaptığı faul sonrası kırmızı görüp atıldı. İkinci yarıda Baker’ın frikik golüyle öne geçen Bordo-Mavililer, sonrasında kalesinde üst üste tehlikeler görmesine rağmen Uğurcan’ın kurtarışlarıyla ayakta kaldı. 81. dakikada Hadziahmetovic beraberlik golünü attı. Konyaspor’un 4 golünün iptal edildiği zorlu karşılaşmadan 1 puan çıkartan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Son deplasman maçı...

8. haftanın ardından Abdullah Avcı’yı göreve getiren Fırtına, tecrübeli hoca yönetiminde ligde çıktığı son deplasmanda da mağlubiyet görmedi. Dış sahada toplamda 16 maçlık bir seriye ulaşan Trabzonspor, aynı zamanda Süper Lig’de en uzun seriye sahip takım konumunda bulunuyor. Bordo-Mavililer, hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesiyle sezonu noktalayacak.