İddaa programında Türkiye Süper Ligi’de zirve takibini 3 puanla sürdürmek isteyen Trabzonspor, birçok sorunla uğraşan ligin son sırasındaki Kayserispor’u ağırlarken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Evindeki Denizlispor yenilgisi sonrasında Konyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, golcüsü Sörloth’un tek golüyle 3 puanı alırken, deplasmandaki son 5 maçta 4. galibiyetini almış oldu. Evindeki son 4 maçın sadece birini kazanan Trabzonspor’da Yusuf Sarı cezalı. Majid Hosseini’nin de durumu şüpheli.

Finansal sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusunun takımdan ayrıldığı Kayserispor, son olarak evinde Başakşehir’e evinde 4 golle kaybetti. Hafta içinde yönetim, antrenör Bülent Uygun ile yolları ayırırken bu maça daha fazla eksikle çıkıyorlar. Cezalı Migue Lopes’in yan sıra Silviu Lung, Aymen Abdennour, Ben Rienstra, Pedro Henrique ve Bernard Mensah maç kadrosuna alınmadı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında oynanan son 10 maçın 8’ini Trabzonspor kazandı.

• Kayserispor’un ligdeki son 6 maçının 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

• Kayserispor ligdeki son 6 dış saha maçını da kaybederken, son 7 dış saha maçında da en az 2 gol yedi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %67’den fazlası Trabzonspor’un maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ilk yarı. Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si maçta ev sahibinin ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL’IN YORUMU

Konya deplasmanında Sörloth'un golüyle kazanan Trabzonspor, evindeki Denizli yenilgisini telafi etmiş oldu. Ekonomik sorunlarla uğraşan Kayserispor'da önemli isimlerle yollar ayrılmak zorunda kalınmıştı, son olarak teknik direktör Bülent Uygun da takımdan ayrıldı. Takıma takviye yapmadan Kayseri'nin işi çok zor. Bu maçları en az hasarla atlatmaya çalışıyorlar. 4-1 kaybedilen Başakşehir maçında oyuncuların konsantrasyonunun düşük olduğu da gözlendi ki bana göre bu ortamda oldukça normal bir durum. Belirsizliğin hakim olduğu konuk ekibin burada da direnci düşük olacaktır. Trabzonspor'dan en az 3 farklı galibiyet bekliyorum. 2'li handikapta '1' tercihi değerlendirilebilir. Oranı daha cazip hale getirmek için 'Ev sahibi 3.5 üstü' seçimini de değerlendirebiliriz.



