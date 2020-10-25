Türkiye Kupası Yarı Finali’nde geçen sezon Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yenen ve 23 yıllık kötü seriye son veren Trabzonspor, bugün de ligdeki hasreti bitirmeye çalışacak. Bordo-Mavililer Kadıköy’deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla almıştı. İstanbul’daki maçlarda ezeli rakibine karşı zorlanan Fırtına, son karşılaşmalara bakıldığında ise bariz bir üstünlüğe sahip. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile çıktığı son 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Üstelik bu 9 maçın son 3’ünü de kazandı.

23 yıllık hasret

Geçen sezon rakibiyle ligde ve kupada 2’şer kez karşılaşan Bordo-Mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fırtına’nın hedefi, bu akşamki kritik maçta bu seriyi 10 maça çıkartmak ve aynı zamanda ligdeki 23 yıllık hasrete nokta koymak.