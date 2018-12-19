Trabzonspor için tur zamanı

Ligde son 4 haftada 10 puan SAAT: toplayan ve iyi bir hava yakalayan Fırtına’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Bordo- Mavili ekip, 2-2’nin rövanşında Medical Park Stadyumu’nda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor’u konuk edecek.

Saat 20.30’da başlayacak kritik maç A2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligdeki iyi gidişatı kupaya da yansıtmayı hedefleyen Trabzonspor bu kulvarda da emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Son olarak 2009-10’da Türkiye Kupası’nda zafere ulaşan Karadeniz ekibi, bu sezon 8 yıllık hasrete son vermeyi planlıyor.

Gençlere güveniyor

İlk karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman’ın, yoğun tempodan dolayı bu akşam da ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ilk 11’le sahaya çıkması bekleniyor. Turu geçmek adına skorun garanti olmamasına rağmen genç isimlere güvenen Karaman, her ihtimale karşı as oyuncularından da Sivas Belediye maçına hazır olmalarını istedi.

Nasıl tur atlar?

Bordo-Mavililer skor fark etmeksizin kazandığı takdirde tur atlayacak. Golsüz ya da 1-1’lik beraberlikler de Fırtına’yı bir üst tura çıkaracak. Mücadelenin normal süresi 2-2 tamamlanırsa maç uzayacak. 3-3 ve daha gollü beraberlikler ve herhangi bir galibiyette ise turu atlayan taraf Sivas ekibi olacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor:

Uğurcan

Kamil Ahmet

Hosseini

Hüseyin

İbanez

Zeki

Murat Cem

Batuhan

Amiri

Abdülkadir Parmak

Ekuban

Sivas Belediyespor:

Osman

Murat Cömert

Fatih

Ali

Mehmet

Halil

Ercüment

Aykut

Alpay

Mustafa

Murat Akgül