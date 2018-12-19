Trabzonspor için tur zamanı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2’nin rövanşında bu akşam 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’u konuk edecek. 8 yıllık kupa hasretine son vermeyi hedefleyen Fırtına, zayıf rakibini geçerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Ligde son 4 haftada 10 puan SAAT: toplayan ve iyi bir hava yakalayan Fırtına’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Bordo- Mavili ekip, 2-2’nin rövanşında Medical Park Stadyumu’nda 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor’u konuk edecek.
Saat 20.30’da başlayacak kritik maç A2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligdeki iyi gidişatı kupaya da yansıtmayı hedefleyen Trabzonspor bu kulvarda da emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Son olarak 2009-10’da Türkiye Kupası’nda zafere ulaşan Karadeniz ekibi, bu sezon 8 yıllık hasrete son vermeyi planlıyor.
Gençlere güveniyor
İlk karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro sahaya süren teknik direktör Ünal Karaman’ın, yoğun tempodan dolayı bu akşam da ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ilk 11’le sahaya çıkması bekleniyor. Turu geçmek adına skorun garanti olmamasına rağmen genç isimlere güvenen Karaman, her ihtimale karşı as oyuncularından da Sivas Belediye maçına hazır olmalarını istedi.
Nasıl tur atlar?
Bordo-Mavililer skor fark etmeksizin kazandığı takdirde tur atlayacak. Golsüz ya da 1-1’lik beraberlikler de Fırtına’yı bir üst tura çıkaracak. Mücadelenin normal süresi 2-2 tamamlanırsa maç uzayacak. 3-3 ve daha gollü beraberlikler ve herhangi bir galibiyette ise turu atlayan taraf Sivas ekibi olacak.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan
Kamil Ahmet
Hosseini
Hüseyin
İbanez
Zeki
Murat Cem
Batuhan
Amiri
Abdülkadir Parmak
Ekuban
Sivas Belediyespor:
Osman
Murat Cömert
Fatih
Ali
Mehmet
Halil
Ercüment
Aykut
Alpay
Mustafa
Murat Akgül