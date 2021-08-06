Trabzonspor için Cerri iddiası

Transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla ses getiren ve forvet arayışlarını sürdüren Trabzonsporda gündem Cagliari'li Alberto Cerri.

İtalyan gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre bordo mavili ekip, 25 yaşındaki golcüyle ilgileniyor. Karadeniz temsilcisinin Cerri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve İtalyan oyuncunun gelen teklifi değerlendirdiği belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen Alberto Cerri, geçtiğimiz sezon 24 lig maçında 1 gole imza attı.









Cornelius'un kız arkadaşı ikna edilemedi

Trabzonspor , daha önce Parma'da forma giyen Andreas Cornelius'u kadrosuna katmak için çaba göstermiş ancak Danimarka'lı forvetin kız arkadaşının İtalya'da kalmak istemesiyle transfer gerçekleşmemişti.