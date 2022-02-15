Trabzonspor haberi... Karadeniz’de tarih yazılıyor

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde en yakın takipçisi Konyaspor’u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Trabzonspor tarih yazıyor.60 puanla son 13 haftaya giren bordo-mavililerde, Abdullah Avcı ve Edin Visca ikilisi dikkat çekiyor. Başakşehir’de 7 yıl beraber çalışan ikili, Trabzonspor’da da yan yana geldiler, kaldıkları yerden devam ediyorlar.Avcı ve Visca, 2018-19 sezonunda Başakşehir’de 8 puan öndeyken kaybettikleri şampiyonluğun acısını adeta bu sezon çıkarıyor. Her ne kadar Bosna Hersekli yıldız 2019-20 sezonunda Başakşehir’le şampiyonluk yaşasa da o dönem takımın başında Abdullah Avcı bulunmuyordu. Bu sefer Trabzonspor’da hocasıyla buluşan 32 yaşındaki oyuncu bu sezon çok sevdiği hocasıyla zirveye çıkmayı hedefliyor. Bu nedenle Avcı-Visca ikilisi yarım kalan hikayelerini Karadeniz’de tamamlamak istiyor.Devre arasında kadroya katılan Visca, son 3 maçta attığı 4 golle Trabzonspor’un şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü resmen başlattı, yeniden buluştuğu hocası Abdullah Avcı’ya hayat verdi. Visca’nın gol attığı 3 maçta da Trabzonspor kazandı, kayıpsız ilerledi. Abdullah Avcı da kısa sürede takıma adapte olan Visca’ya saha içi liderliğini hiç düşünmeden verdi, çok güvendiği öğrencisinden tıpkı eskisi gibi fayda almayı başardı.

En anlamlı sezon

Teknik direktör Abdullah Avcı şu ana kadar kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşamayadı. Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş ’ta görev aldığı dönemlerde istediği başarıyı yakalayamadı. Ancak Trabzonspor’da çok iyi bir döneme başlayan tecrübeli teknik direktör, kariyerinin en anlamlı sezonunu geçiriyor. Kariyeri için çok önemli olan lig şampiyonluğu için artık geri sayıma geçiyor. Trabzon şehrinin ve taraftarların desteğini alan Abdullah Avcı, yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor.

Bu sefer başka

Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda da çok yaklaştığı şampiyonluğu kılpayı kaçırmıştı. O dönem Başakşehir’e zirveyi kaptıran bordo-mavililer bu sefer emin adımlarla yürüyor. Hem Abdullah Avcı hem de oyuncular maç maç ilerliyor. Özellikle Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş gibi ezeli rakiplerin de gerilerde kalması önemli bir avantaj sağlıyor. Taraftarlarıyla da kenetlenen Trabzonspor, çok özlediği şampiyonluğa kavuşmak istiyor.

Kaynak: Milliyet