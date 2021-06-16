Trabzonspor haberi: Flavio kalmak adına kararlı

Abdullah Avcı'nın gelecek planlarında fazla yeri olmayan ve kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Flavio, yeni sezon öncesinde tecrübeli hocanın gözüne girmekte kararlı.

Brezilyalı orta saha, 28 Haziran’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye’ye şimdiden döndü. Tatil sürecinde de yoğun bir çalışma programı uygulayan25yaşındakifutbolcu, kamp öncesinde hazırlıklarını Türkiye'de sürdürecek.





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