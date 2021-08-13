Trabzonspor haberi: Cornelius, Yeni Malatyaspor maçında sahada

Trabzonspor 'un 3.5 ay süren görüşmelerin ardından renklerine bağladığı Andreas Cornelius, oynamaya hazır... 28 yaşındaki santrforun lisans işlemleri tamamlanırken, TFF’nin listesinde adı yer alıyor. EURO 2020 sonrası kısa bir izin yapan ve ardından Parma’nın yeni sezon kampına katılan Cornelius, fizik olarak da neredeyse hazır durumda. Yıldız forvet, teknik direktör Abdullah Avcı’nın uygun görmesi halinde 16 Ağustos Pazartesi günkü Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyebilecek. İmza töreninde “Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyen Cornelius, hocasından görev bekliyor.

Patlamaya hazır

Sözleşmesine kendi isteğiyle ‘20 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi eklenen Fırtına’nın yeni ‘Vikingi’ bu sezon Bordo- Mavili formayla patlama yapmak istiyor. Trabzonspor’un 4 yıllık kontrat imzaladığı Cornelius için kulübü Parma’ya da toplam 5.1 milyon Euro bonservis ödenecek.