Trabzonspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferi Berat Özdemir için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Gençlerbirliği’nden bordo-mavili takıma transfer olan Berat'ın, yayınlanan videoda soyunma odasında 2 numaralı Trabzonspor formasını giyerek Medical Park Stadyumu’na çıkış anlarına yer verildi.

“TELLERİ AŞAN O KÜÇÜK ÇOCUK ARTIK DALGALI DENİZLERDE MÜCADELE ETMEYE HAZIR”

Videoda mücadeleye hazır olduğunu da kaydeden Berat, “Biliyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım” ifadelerine yer verdi.

DHA







