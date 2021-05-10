Trabzonspor haberi: Avcı ile 30 maçta sadece 3 yenilgi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı’nın gelişi sonrası bambaşka bir görüntüye büründü. Fırtına, Avcı yönetiminde çıktığı 30 lig karşılaşmasında sadece 3 kez yenilirken, 17 karşılaşmayı kazandı, 10 maçta rakipleriyle berabere kaldı.

17. sırada aldığı takımı 4. yapan Abdullah hoca, aynı zamanda deplasmanlarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde ligde 61 puan topladı.