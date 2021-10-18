Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor , Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.