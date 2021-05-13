68 puanı bulunan ve Süper Lig'de 4. sırayı garantileyen Trabzonspor, 42. ve son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo Mavili ekip, evinde 3 puana uzanıp sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Göztepe karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan, 38 puanla 20. sırada bulunan Gençlerbirliği'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Başkent ekibi, Trabzon'da kazanır, Kayserispor da evinde Fenerbahçe'ye kaybederse son hafta ligde kalacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mert, Toure, Polomat, Soner, Lima, Mugni, Sefa, Ayite, Stancu

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio'nun yanı sıra kart cezalıları Serkan Asan ile Berat Özdemir, Gençlerbirliği'ne karşı sahada olamayacak. Başkent ekibinden ise sakatlıkları süren Diego, Arda, Candeias, Sio, Murat ve kart cezalıları Motta ile Furman, kritik maçta görev alamayacak isimler.