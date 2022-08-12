Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig 'de 3, 4 ve 5'inci hafta fikstürlerini açıkladı. Yapılan duyuruda Trabzonspor - Galatasaray maçının 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlendiği aktarıldı. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacağı duyuruldu.

Bununla birlikte, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımların Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki programın ilan edileceği ve 14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verileceğinin altı çizildi.

Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta programı şu şekilde:







