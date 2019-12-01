Perşembe günü sahasında Getafe’ye 1-0 yenilerek Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet alamadan veda eden Trabzonspor geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü deplasmanında 3 puanı 3 golle alarak ligde 2. sıradaki yerini korudu. Şampiyonluk iddiasını da haftalardır çok sayıda eksik oyuncuyla devam etmesine rağmen sürdüren bordo mavili ekipte bu maç öncesinde Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz kadroya alınmadılar. Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban ise 18 kişilik kadrodalar, Ünal Karaman’dan görev bekleyecekler.

Şampiyonlar Ligi’nde son dakika golüyle ilk galibiyetini Brugge karşısında kaçıran Galatasaray, Avrupa Ligi için umutlarını son maça taşıdı. Süper Lig’de ise geçtiğimiz hafta 1-0’lık Başakşehir yenilgisiyle 41 maçlık iç saha yenilgisizliği sonlanmıştı. Sıralamada 8. durumdaki sarı kırmızılılarda Falcao, Andone, Şener ve Luyindama sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan oyuncularken Babel’in de hem cezalı duruma düştüğünü, hem de sakatlığının sürdüğünü belirtelim.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

· Trabzonspor yeni evinde oynadığı 3 lig maçında da Galatasaray’ı mağlup etti.

· Trabzonspor iç sahada oynadığı son 11 lig maçının 9’unda galip geldi.

· İki taraf arasında oynanan son 4 maçta 2,5 Gol üstü sonuçlar çıktı.

· Galatasaray deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet aldı.





CANLI BAHİS ÖNCESİ MİSLİ.COM ÜYELERİ NELER OYNADI?

İddaa bülteninde Tek Maç oynama imkanının olduğu ve maç esnasında Canlı Bahis yapılabilecek bu karşılaşma için, Misli.com üyelerinin %51’inin Trabzonspor galibiyetine kuponlarında yer verdiğini görüyoruz.

Bu seçimi ise %10 oranıyla kuponlarında 2,5 Gol Üstü seçeneğine yer vererek maçta en az 3 gol bekleyenler takip etmekte…

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN ÖNERİSİ NE?

Galatasaray'da her geçen gün büyüyen kadro sorunu var. Sakatlıklar ve bireysel olarak bazı futbolcuların formsuzluğu takımı olumsuz etkiliyor. Skor üretememe problemi devam eden Galatasaray'ın işi Trabzon deplasmanında hayli zor olacak. İyi bir sezon geçiren Bordo-Mavililer şampiyonluğun da adaylarından biri. İyi orandan Trabzonspor galibiyeti denenebilir.