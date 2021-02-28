Trabzonspor-Fenerbahçe maçından son dakika notlar

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı 11’ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede Kağan Moradaoğlu’nun yerine Uğurcan Çakır’a, savunmanın sağında sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Serkan Asan’a, Faruk Can Genç’in yerine Marlon’a, Yunus Mallı’nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme’ye görev verdi.

Takıma dönen Erce Kardeşler, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da 21 kişilik maç kadrosuna alındı. Bordo-mavili takımda, Arda’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’de de 4 değişiklik

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da ligde 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının 11’ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti.

Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan Tufan, Caner Erkin ile Nazım Sangare’nin yerine ilk 11’de Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Tisserand’a forma verdi.

Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, maç kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.