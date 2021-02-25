Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gözler Pelkas - Bakasetas eşleşmesinde

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşma üst sıraları yakından ilgilendirirken Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki teknik adam Erol Bulut için de ekstra önem taşımakta. Yunanistan'da ise bu karşılaşma iki önemli yetenekleri Bakasetas ve Pelkas'ın eşleşmesiyle önem kazanmış durumda.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, kısa dönemde yaptığı önemli etkiyle dikkat çekmiş durumda. Bakasetas, Trabzonspor forması altında çıktığı 5 karşılaşmada 3 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Dimitrios Pelkas, bu sezon takımın en dikkat çeken ismi konumunda. Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

İlgili Haberler Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması





Ligin ilk yarısında Bakasetas'ın Alanyaspor forması giydiği dönemde iki yıldız karşı karşıya gelirlerken kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi Fenerbahçe olmuştu. O karşılaşmada Fenerbahçe'nin 2. golünü atan isimse Dimitrios Pelkas'tı.

Bakasetas, 2020-21 sezonunda Yunanistan Milli Takımı forması altında 6 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 5'inde 90 dakika forma giydi. 73 dakika forma giydiği Kosova maçında ise Limnios ile birlikte oyundan çıkarken Pelkas ve Fortunis oyuna giren isimler olmuşlardı.

İki yıldız, Yunanistan'da da birçok kritik maçta karşı karşıya forma giymişlerdi. Özellikle 12 Mayıs 2018'deki maçta PAOK forması giyen Pelkas, Bakasetas'ın formasını giydiği AEK karşısında attığı 2 golle takımının Yunanistan Kupası'nı kaldırmasını sağlamıştı.