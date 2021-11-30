Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun Beşiktaş şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından Trabzonspor Fırtına'sı esmeye başladı. Transfer döneminde başlayan esinti; Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Andreas Cornelius gibi yıldızların katılımıyla adeta şiddetli bir rüzgara dönüştü. Lig başladı, Abdullah Avcı'nın geçen sezondan bu yana ilmek ilmek işlediği oyun güçlenerek devam etti. Kaybetmeme alışkanlığı olan Trabzonspor'un bu durumu kazanma alışkanlığına evrildi, rakipler ise henüz 4 ve 5. haftalarda sekteye uğramaya başladı.

En yakın rakibine de 10 puan fark!

İşte bu anlardan sonra esintiden oluşmuş rüzgar, Fırtına'ya döndü, Bordo-Mavililer dominant bir futbolla emin adımlar eşliğinde zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya odaklandı. 14. hafta itibarıyla da Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a tam 10, ezeli rakipleri; Fenerbahçe 'ye 12, Galatasaray 'a 14 ve Beşiktaş'a 16 puan fark atarak Süper Lig'in en tepesinde yalnız kaldı.

Puan tablosu sürpriz değil

Bu süreçte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 14. hafta itibarıyla ligde toplamda alabilecekleri 126 potansiyel puanın yalnızca 66'sını hanelerine yazdırdı. Yani 3 dev henüz ligin 3'te 1'lik bölümünde tam 60 puan kaybetti. Bu kayıp oranın hemen hemen yüzde 50'ye tekabül etmesi, Süper Lig'deki puan tablosunun sürpriz olmadığını kanıtlıyor.