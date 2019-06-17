Trabzonspor, Emircan Altıntaş transferini bitiriyor

Trabzonspor Divan Kurulu’nda kadroyu koruyacaklarını, hatta güçlendireceklerinin sinyalini net bir dille veren başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman’ın raporu doğrultusunda transferde girişimlere başlıyor.

Maliyeti yüksek olmayan, bir taraftan da parlaması halinde kulübe gelir sağlayabilecek potansiyeldeki yerliler üzerinde duran Karaman, Ümraniyespor’un sezona damga vuran ismi Emircan Altıntaş’ı istemişti. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre bu hafta içerisinde transferde resmi adımlar atılmaya başlanacak.

Süper Lig’den de birçok talibi olan Emircan için Ümraniyesporlu yöneticilerle masaya oturmaya hazırlanan Fırtına’nın sözleşmesi devam eden oyuncu için makul bir bonservisi ve 1. Lig ekibine kiralık oyuncu desteğini içeren bir paket sunacak.

Taraftar çok istiyor

Aslen Trabzon Maçka’lı olan Emircan Altıntaş da kariyerine hayali olan Bordo-Mavili formayla devam etmek istediği gelen haberler arasında.

Geride kalan sezonda 6 gol, 9 asistlik çok başarılı bir performans ortaya koyan başarılı hücum oyuncusu, merkez forvetin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebiliyor.

Trabzonspor taraftarı da Emircan’ın takıma kazandırılmasını çok istiyor.