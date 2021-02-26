Trabzonspor dijital atılımdan 10 milyon TL kazandı

Corona virüs salgınının birçok kulübü yeni gelir yolları aramaya ittiğinin altını çizen Zengin, “Dijitalleşmenin güçlü bir yan gelir akışı olarak önemini bu süreçte anlamış olduk. Socios.com, Fan Token satışları aracılığıyla lansmandan sonraki ilk 5 dakika içinde kulübümüze 5 milyon lira gelir sağladı. Şu anda kazancımız ise 10 milyon lirayı buldu. Yıl bitmeden bu rakamın 30 milyon liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fan Token’lerle hedefimiz yalnızca para kazanmak değil, taraftarların kulüp üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasına, ödüller kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Bizim için bu son derece yararlı bir araç ve henüz ilk günlerdeyken Socios.com'da hem taraftar etkileşimini artıran hem de salgından sonra da yayılmaya devam edecek yeni bir gelir kaynağı olarak büyük bir potansiyel görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Socios.com’un FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve AC Milan gibi birçok büyük kulübe önemli gelirler sağladığını ve bunun kendileri için de tercih sebebi olduğunun altını çizen Sinan Zengin, “Socios.com’un kanıtlanmış bir geçmiş performansı var. Faydasını ve bizim için ne kadar güçlü bir araç olabileceğini tam olarak anlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi henüz erken günler, ancak taraftarlarımız halihazırda Fan Token’ler aracılığıyla kulübü etkilemeyi başardılar ve uygulama yoluyla küresel taraftar kitlemiz için çok daha fazla oylama ve ek katılım fırsatları sunmayı dört gözle bekliyoruz. Socios.com, spor teknolojisinin gerçek öncülerinden biri, Fan Token’lerın yaratıcıları ve kapsamlı, yetenekli ve uluslararası bir organizasyon. Türkiye'de güçlü bir varlığa sahip olmaya ve spor endüstrisini güçlendirmeye açık bir bağlılıkları bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk de Türk spor endüstrisine katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Trabzonspor, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir gibi önemli kulüplerle işbirliği yapıyoruz. Kulüplere, güçlü, yeni ve uzun vadeli dijital gelir akışı sağlıyoruz. Pandemiden önce kulüplere uzun vadede güvenli bir finansal temel sağlama gerekliliğine dair uyarı işaretleri vardı. Pandemiyle birlikte ise artık alarm zilleri çalıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki spor kuruluşları bilet satışlarının, yayın haklarının ve gelirlerin azalmasıyla çok büyük açıklar bildiriyor. Socios.com, özellikle futbol için böylesine büyük bir tutkunun ve yeni teknolojileri benimseme isteğinin olduğu Türkiye'de, sporun dijitalleşmesinin merkezi olabilir.” sözlerine yer verdi.

Socios.com’un sağladığı avantajlardan da bahseden Öztürk, “Taraftarlar, sevdikleri takımlara güçlü bir yeni dijital gelir akışı sağlarken, kulüplerine kendilerini daha yakın hissetme, oylamalarda takım kararlarında söz sahibi olma, VIP ödülleri kazanma, yarışmalara katılma, sohbet odalarında dünyanın dört bir yanından taraftarlar ile fikir alışverişinde bulunma ve süper taraftar olma özelliği fırsatı tanıyan harika bir dijital varlığa sahip oluyorlar. Uygulamamız yalnızca 18 aydır yayında, ancak o süre içinde ortaklarımızla paylaşabildiğimiz on milyonlarca dolarlık gelir elde ettik. 2021'de, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımızla birlikte kulüpleriyle ve yeni bir dijital gelir akışından yararlanan diğer kulüplerle bağlantı kurmanın yeni ve harika bir yolunun tadını çıkarırken, gelecekte bundan çok daha fazlasını sunmayı umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Socios.com ile Fan Token’leri dijital stratejinin önemli bir parçası olarak benimsemenin yanında sınırları zorlayarak heyecan verici oylamalar yapmanın sadece Türkiye'de değil, tüm kulüpler için önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Altuğ Öztürk, “Farkındalığı artırmak, daha fazla taraftarın fan token satın almasını ve bunları düzenli olarak kullanmasını sağlayacaktır. Kulüplerin ayrıca Socios.com ortağı olmanın onları diğer sponsorlar için daha çekici bir duruma getirebileceğini de fark etmeleri gerekir, çünkü bu sponsorlar uygulamamızda yüksek oranda etkileşim kuran taraftar kitlesine yönelik promosyonlar ve kampanyalar yaratma fırsatına sahip.” İfadelerine yer verdi.





“Türkiye şu anda bir numaralı pazarımız ve burada varlığımızı güçlendirmeye son derece odaklanmış durumdayız.” sözlerini kullanan Öztürk, son olarak, “Yeni ofisimiz yakında açılıyor ve Türkiye'de de 10-20 tam zamanlı çalışan daha ekleyerek 90’dan fazla kişiyi barındıran güçlü küresel ekibimize katkıda bulunacağız.” sözlerini kullandı.



