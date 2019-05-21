Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 24 Mayıs Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi. Futbolcuların, idmanda ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı personeli ile Ahmet Yahya Subaşı ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin, antrenmanı ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.