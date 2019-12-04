Trabzonspor bu kupayı istiyor

Trabzonspor’da hafta için mesaisi... Sezon başından beri yoğun fikstürde maçlara çıkan Bordo- Mavililer, bugün kupa arenasına çıkıyor. Fırtına, 5. tur ilk maçında Altay’a konuk olacak. İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 18.30’da başlayacak. Galatasaray karşısında galibiyeti 90. dakikada yediği golle kaçıran Trabzonspor, 1.Lig’de yarışan rakibini devirip moral bulmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası’na oldukça önem veriyor. Geçen sezon çeyrek finalde Ümraniyespor’a elenen Trabzonspor, bu sene hedefe ulaşıp 9 senelik hasreti bitirmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, son olarak 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-1 devirip Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Rövanş 19 Aralık’ta

Ünal hoca kupa maçında ilk 11’de revizyona gitmeyi düşünse de, bazı as oyuncularını yine de görevlendirmeyi planlıyor yani Galatasaray maçının kadrosunu sil baştan değiştirmeyecek. Karaman, 19 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi İzmir’den avantanjlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.