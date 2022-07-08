Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı şu şekilde:

"Değerli Trabzonspor Ailesi,

Pandemi mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarımıza daha güzel günlerde beraber olmanın saadetini diliyorum.

Kurban Bayramı paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Ben Trabzonspor’da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum.

Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

Saygılarımla"