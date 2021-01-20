Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kuruluş tarihi 1967 olmasına rağmen Trabzon’da futbolun kökleri bir asır öncesine dayanmakta olduğunu belirterek, "İdmanocağı 1921’de, İdmangücü 1924’de, Karadenizgücü 1955’de, Martıspor ise 1956’da kurulmuştur. İşte bu dört kulübümüz 1967’de bir araya gelerek Trabzonsporumuzun temellerini attılar. Bugün, Türk spor tarihinde nadide yeri olan bu kulüplerimizden İdmanocağı’nın 100. yılı. İdmanocağı’nın 100. yılını kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. İdmanocağı; yalnızca futbolun değil diğer branşların da gelişimine büyük katkı sağlamış, tarihimizde büyük izler bırakmıştır. Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri Trabzonsporumuzun kurulmasına vesile olmakla kalmamış, pek çok spor insanımızın da yetişmesini sağlamıştır. Yine Süleyman Rıza Kuğu’nun 1924 Paris Olimpiyatları’na katılarak pek çok branşta olimpik sporcu ünvanıyla mücadele etmesi, şehrimizde futbol ve diğer spor dallarında yaşanan başarıların tesadüfi olmadığının en büyük kanıtıdır. İdmanocağı Spor Kulübü, yetiştirdiği futbolcu, antrenör ve yöneticilerle kulübümüzün hep ileriye gitmesine vesile olmuştur. Kurucu Başkanlarımızdan Sayın Rıfat Dedeoğlu başta olmak üzere; yöneticiler, antrenörler, futbolcular, gol kralları ve daha pek çok branşta madalya kazanmış sporcular Trabzonspor’un büyümesine, toprağa kök salan ağaçlar gibi köklü bir kulübün doğmasına katkı sağlamışlardır. Biz yöneticilerin görevi bu sorumluluk bilinciyle, geçmişten bugüne dek gelen başarı kültürünü daha ileriye taşımak ve bayrağımızın daha yükseklerde dalgalanmasını sağlamaktır. Bu vesileyle kulübümüzü geçmişten geleceğe taşıma gayesinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim"ifadelerini kullandı

Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı, " Asırlık çınarımız İdmanocağı’nın 1921’den bugüne tüm değerlerini saygıyla anıyor, diğer kurucu kulüplerimiz; İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü’nün kurucu, yönetici ve sporcularına minnet duygularımı bir kez daha iletiyorum. Ebediyen var olsun Trabzonspor" dedi.