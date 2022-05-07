Spor Toto Süper Lig 'de 38 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son veren Trabzonspor , Hatayspor'a konuk olurken mücadele öncesi büyük jest yapıldı. Hataysporlu oyuncular, Trabzonsporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bordo Mavili ekibin internet sayfasından yayınlanan yazı ile rakibine teşekkür etti.





Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Kafilemiz Hatay’a indiği andan şehirden ayrılana kadar bizlere eşlik ederek büyük bir misafirperverlik örneği gösteren Hatayspor Başkanı Sayın Nihat Tazearslan, Başkan vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında büyük bir özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, takımımız sahaya çıktığı anda “Şampiyon” tezahüratlarıyla sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye’ye gösteren Hataylı futbolseverlere, seremoni töreni öncesinde takımımızı alkışlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularına bu centilmen tavırlarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım.







