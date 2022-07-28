Trabzonspor, Axel Tuanzebe transferini bitirmeye yakın!

Yoğun şekilde sağ stoper temaslarını sürdüren Trabzonspor ’da, listedeki öncelikli hedeflerden biri Axel Tuanzebe... Manchester United’ın kadro planlamasında düşünmediği 24yaşındaki oyuncu için Trabzonspor oldukça istekli. Bordo-Mavili kulübün yetkilileri son 1 haftadır ciddi şekilde hem Tuanzebe’nin menajeri hem de İngiliz deviyle görüşme halinde. Ada basını da Trabzonspor’un bu transferi bitirmeye yakın olduğunu yazıyor.

Tuanzebe ilk etapta kariyerine Premier Lig’de devam etmek istemesine rağmen ciddi bir teklif almış değil. Fırtına, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. İngiliz gazetecilere göre; taraflar arasında kısa zamanda anlaşma sağlanabilir. Manchester United’ın da ayrılık için oyuncusuna kolaylık sağlayacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Napoli’de kiralık olarak forma giyen Tuanzebe’nin ManU ile 1 yıl kontratı kaldı.