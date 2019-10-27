Trabzonspor ligde fırtınalar estiriyor ancak Avrupa’da yokları oynuyor. Bunun en büyük sebebi ise tecrübesizlik...

Teknik direktör Ünal Karaman’ın sezon başından bu yana kullandığı 20 futbolcunun, 13’ü kariyerinde milli takımlar dışında Avrupa arenasında forma giymedi. Uğurcan Çakır, Doğan Erdoğan, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban birkaç kez Avrupa sahnesinde elemelerde görev yaparken, hiçbiri gruplarda yer alma başarısı gösteremedi.

Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür ise bu sezon ilk kez Kupa 2 heyecanını yaşadı.

Trabzonspor’un bu tecrübesizliği skorlara direkt olarak yansıdı. Bordo-Mavililer, özellikle 4 stoper oyuncusunun hiç Avrupa deneyimi olmaması nedeniyle hem ligde hem de Avrupa’da her maçta kalesinde gol gördü. Avrupa’da da 3 maçta sadece 1 puan topladı.

İki isim Devler Ligi kazandı

Karadeniz ekibinin kadrosunda Avrupa’da vitrine çıkmış sadece 7 oyuncu bulunuyor. Bu isimler Joao Pereira, Filip Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj ve Daniel Sturridge olarak dikkat çekerken, Sturridge 2, Mikel ise 1 kez en prestijli kupa olan Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başardı.

Atalak Özçelikli | FANATİK ÖZEL