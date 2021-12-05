Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmalarının ardından teknik çalışma gerçekleştirdi. 5’e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor , Salı günü yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.