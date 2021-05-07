Trabzonspor, Süper Lig’in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan Bordo Mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart’ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. 5 maçtır kazanamayan ve 43 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Marlon, Baker, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Amilton, Fredy, Sam, Podolski

Trabzonspor’da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo, takımda yer alamayacak. Antalyaspor’da ise sakatlıkları bulunan Jean Armel Drole ve Doğukan Sinik, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor 50. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor, Trabzon’da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 90 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0’lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya’da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.