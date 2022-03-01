Trabzonspor - Antalyaspor maçı (CANLI)

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Süper Lig ’de şampiyonluğa büyük bir puan farkıyla ilerleyen Fırtına, konuk edeceği Antalyaspor’u hem kupadan elemek, hem de ligde bozulan 27 maçlık namağlup serisinin rövanşını kupa maçında almak istiyor. Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

HUGO GOLLE BURUN BURUNA!

2' Bakasetas sol kanattan yerden içeriye sert bir şekilde topu çevirdi, Diogo yattı ancak seken top kale dibinde Hugo'ya çarptı fakat az farkla aut. Trabzonspor gole çok yaklaştı...

9' Visca sağ taraftan korneri kullandı, Denswill iyi yükseldi ancak kötü vurdu, aut.

GOL

11' Orta sahada kapılan topta Berat, Visca'yı gördü, Boşnak oyuncu içeri girerken Djaniny'e topu yolladı, Djaniny tekte Visca'nın önüne bıraktı. yıldız futbolcu karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri sarsmayı başardı.

DİREK

28' Kouassi sol kanattan süratle geldi, sağ taraftaki Djaniny'i gördü, yıldız futbolcu ceza alanına girerken vurdu, savunmaya da çarpan top üst direkten dışarı gitti.

GOL İPTAL

33' Djaniny'nin sağ kanattan içeri çevirdiği top arka direkteki Puchacz'a geldi, Polonyalı oyuncu da yerden kesti, kaleci Diogo sektirdi, dönen topa Bakasetas dokundu ve fileleri havalandırdı. Ancak VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ANTALYA'DAN İLK TEHLİKELİ ATAK

38' Antalya ilk kez tehlike geldi... Bünyamin sağ kanattan içeri ortaladı, Luiz Adriano kafayı vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

40' Adriano derin pasla kaleye sırtı dönük olarak penaltı noktası üzerinde topla buluştu, Ndao'yu gördü, Ndao müsait poziyonda vurdu, kaleci Uğurcan'dan gole izin yok.

41' Kırmızı-Beyazlılar sağ kanattan korneri kullandı, Naldo kafayı vurdu, top Uğurcan'da kaldı.

45' İlk yarının sonuna +2 ekleniyor.

Mücadelenin ilk devresi sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

60' Fernando uzaklardan şansını denedi ancak Uğurcan başarılı.

ART ARDA İKİ DİREK!

62' Bakasetas ceza alanı içinde vurdu, Naldo'dan sekti top, bu topa da sağ ayağının dışıyla vurdu şutu üst direkten döndü, Kouassi tamamlamak istedi, onun şutu da direkten oyun alanına döndü ve Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Antalyaspor 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Kouassi, Djaniny

Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Güray, Doğukan, Fredy, Mehmedi, Ndao, Luiz Adriano

Abdullah Avcı'dan rotasyon kararı

Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girip, maçı çeviren isim olan Djaniny Semedo bugün kupada ilk 11’de başlayacak. Visca’nın golünde pozisyonu hazırlayan, 10 dakika sonra da Nwakaeme’nin asistinde fileleri havalandıran tecrübeli forvet, Antalyaspor karşısında Fırtına’nın en önemli hücum silahlarından biri. Teknik direktör Abdullah Avcı, kupadaki Boluspor maçında gol atan Kouassi’yi de 11’de görevlendirmeyi düşünüyor. İleri uçta ise Cornelius’un yerine Koita’nın başlaması bekleniyor. Orta sahada da ligden farklı olarak Berat’ın forma giyeceği öğrenildi. Kısacası Fırtına’nın hocası, kadroda önemli bir rotasyon yapmayı planlıyor.

38 yıl sonra çifte hedef

Süper Lig’de en yakın takipçisinin 17 puan önünde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer, hem ligde hem de kupada çifte şampiyonluk yaşayıp, 1983-1983 sezonundan bu yana bir ilki başarmak amacında. Fırtına, 38 yıl sonra iki kulvarda birden tarih yazmak istiyor.

10. kupanın peşindeler

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmenin peşinde. Fırtına, Antalyaspor’u çeyrek finalde devirmesi halinde son 4 takım arasına kalacak. Karadeniz ekibi en son 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası’nı havaya kaldırmıştı.

35 bin koltuk satıldı!

Medical Park Stadı’ndaki Konya ve Kayserispor maçlarını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bugün de müthiş bir taraftar desteğiyle Akyazı’ya çıkacak. Kombinelerle birlikte yaklaşık 35 bin bilet satılırken, stadın tamamına yakınının dolması ve gün içinde de biletlere ilginin devam etmesi bekleniyor.

Antalyaspor tam kadro

Antalyaspor'da uzun süredir takımdan ayrı olan Harun ve Ufuk dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Nuri Şahin, kupa maçı öncesi ideal kadrosuyla Trabzon’a geldi. Devre arasında kadrosuna kattığı Fernando ve Adriano transferiyle dikkat çeken Güney ekibi, ligde son 5 maçını kaybetmedi, 9 puan topladı.