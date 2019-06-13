Trabzonspor altyapı zengini

2018-19 sezonunda altyapısından yetiştirdiği oyunculara şans vererek özellikle ikinci yarıda başarılı bir grafik çizen Trabzonspor'da, genç futbolcular takımın kadro değerini de yukarıya çekti. Tamamlanan sezonda A takım kadrosundaki oyuncularla güncel piyasa değeri 52 milyon Euro olarak gösterilen bordo-mavililerde, bu rakamın 34 milyon 750 bin Euro'luk kısmını altyapıdan yetişen oyuncular oluşturdu. Geriye kalan 17 milyon 250 bin Euro'luk bölümünü yabancı ve diğer Türk futbolcuların tamamladığı Trabzonspor'da, kadronun en değerli oyuncuları altyapısından yetiştirdiği isimler oldu.

EN DEĞERLİLERİ YUSUF İLE ABDÜLKADİR ÖMÜR

Trabzonspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Abdülkadir Ömür 15 milyon Euro ve Yusuf Yazıcı 13 milyon Euro ile takımın ve ligin en değerli oyuncuları olarak gösterilirken, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro, Hüseyin Türkmen 2 milyon Euro ve Uğurcan Çakır 1,5 milyon Euro ile altyapıdan yetişen oyuncular arasında bordo-mavili takımın piyasa değeri en yüksek oyuncuları oldu. Bu 5 oyuncunun toplam piyasa değeri 33 milyon 500 bin Euro'ya ulaşırken, zaman zaman forma şansı bulan ve A takım kadrosunda yer alan Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradoğlu, Batuhan Artaslan, Murat Cem Akpınar, Ebrar Cumur, Koray Kılınç, Tunahen Ergül, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl ve Ali Karnapoğlu da eklendiğinde altyapıdan gelen oyuncular kadro değerinin 34 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşılıyor.

TRANSFERLE GELENLER ALTYAPININ GERİSİNDE KALDI

Tamamlanan sezonda bordo-mavililerin kadrosunda bulunan veya transfer ettiği futbolculardan Rodallega 900 bin Euro, Ekuban 1,25 milyon Euro, Olcay Şahan 600 bin Euro, Amiri 650 bin Euro, Nwakaeme 2,5 milyon Euro, Sosa 2 milyon Euro, Onazi 2,5 milyon Euro, Kamil Ahmet Çörekçi 400 bin Euro, Pereira 500 bin Euro, Novak 2,75 milyon Euro, Ibanez 200 bin Euro, Toure 1 milyon Euro ve Hosseini 2 milyon Euro'luk güncel piyasa değerleri ile kadro değerinin 17 milyon 250 bin Euro'luk bölümünü oluşturdu.

DİVAN GENEL KURULU CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Bu arada, Trabzonspor'da 44'üncü Olağan Divan Genel Kurulu'nun 15 Haziran Cumartesi saat 13.00'te yapılacağı açıklandı. Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizami Algan Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurula bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılabileceği belirtildi.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)