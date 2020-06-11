TFF 1. Lig ekibi Altay’da bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan Cenk Özkacar adeta transferin gözdesi... Süper Lig’den Trabzonspor ile Galatasaray’ın transfer savaşına girdiği 20 yaşındaki futbolcu için Benfica, Sporting Lizbon ve Anderlecht de devrede.

Geçtiğimiz hafta Altay ile 4.5 milyon TL artı bir sonraki satıştan pay ve bir oyuncu karşılığında el sıkışan Fırtına, Siyah-Beyazlılar’ın, Avrupa ekipleri ile olası temasını bekliyor. Hatırlanacağı üzere Bordo-Mavililer, bu hafta içerisinde Avrupa’dan teklif gelmemesi şartıyla Altay’la el sıkışmıştı.