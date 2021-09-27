Trabzonspor - Alanyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de ilk 6 maçta 14 puan toplayan ve yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor , 7. hafta maçında formda ekip Alanyaspor 'u ağırlıyor. Şampiyonluğun önemli adaylarından olan Bordo-Mavililer evinde hata yapmak istemiyor. Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle müthiş bir çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor ise, 4'te 4'ü hedefliyor.

1' Maç başladı!

3' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba müsait pozisyondaki Umut Güneş'i gördü. Umut'un şutu, İsmail'e çarptı, kornere gitti.

5' Cornelius ceza sahasının solunda topla buluştu, Djaniny'e topu çıkardı. Yeşil Burun Adalı futbolcu gelişine sert vurdu ancak top üstten dışarda.

9' Nwakaeme, Djaniny'i şık gördü, yıldız oyuncu rakibinden sıyrılmaya çalışırken top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun şutunu Serkan çeldi.

10' Bakasetas korneri kullandı, Djaniny uzak köşeye vurdu, Serkan'ı geçen topu Milunovic kafayla çıkardı.

16' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından cılız şutu Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23' Davidson çizgiden ortaladı, savunmadan gelen Awaziem kafayla vurdu, top üstten auta gitti.

GOL

36' Davidson hızla rakip sahayı geçti, savunma arkasına sarkan Dihediou'yu gördü. Tecrübeli futbolcunun şutu, Uğurcan Çakır'ın koltuk altından ağlarla buluştu.

GOL

42' Serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, Cornelius'a ortaladı, Danimarkalı harika yükseldi ve uzak köşeye şık bir kafa vuruşu yaparak skoru eşitledi.

45+1' Davidson uzaklardan plase ile şansını denedi, Uğurcan parmaklarının ucuyla topu çeldi.

Ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55' Djaniny uzaklardan şansını denedi ancak top farkla auta gitti.

64' Nwakaeme sol kanatta rakibine bir bacak arası attı, topu Hamsik'e gönderdi ancak Slovak süperstarın kötü vuruşu çerçeveyi bulamadı.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Umut, Fatih, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou