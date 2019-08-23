Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 01.30'da Atina'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 2 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından 03.40'ta Trabzon’a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafilenin Trabzon havalimanından görüntüleri
(FOTOĞRAFLI)
Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
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