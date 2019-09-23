Son dakika haberi: Trabzonspor, takımın orta sahadaki önemli isimlerinden Abdüllakadir Parmak ile olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu. Karadeniz ekibi. geçtiğimiz sezon bulduğu şansı iyi değerlendirip, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözdelerinden biri haline gelen orta saha oyuncusu ile yeni bir kontrat yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan bilgilendirmede 2020 Mayıs'ta sona erecek sözleşmenin 2024 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi. Ayrıca Abdülkadir'e yapılacak ödemelerin detayı da aktarıldı.

Trabzonspor tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,

2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,

2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,

2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,

2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

Abdülkadir Parmak, gezen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 25 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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