Trabzonspor, 4. galibiyetini Kasımpaşa deplasmanında aldı

Süper Lig ’in 5. haftasında Trabzonspor , Kasımpaşa’ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, 53. dakikada Anastasios Bakasetas’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda 2 takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve bordo-mavili takım müsabakayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla ligde 4. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13’e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.