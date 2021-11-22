Trabzonspor 25 sene sonra ilk peşinde!

Fırtına, ligde 13. haftalar itibarıyla en iyi başlangıcı 1995-1996 sezonunda yapmış ve 35 puana ulaşmıştı. Trabzonspor ’un 2010- 2011 sezonunda ise aynı periyotta 30 puanı vardı. Bordo-Mavililer, bugün Gaziantep’i devirmesi halinde puanını 33’e çıkartacak ve 25 sene sonra bir ilki başaracak. Geçen sezondan bu yana 24 maçtır yenilmeyen Bordo-Mavililer, seriyi bir adım daha geliştirmek istiyor.

Trabzonspor’da 4 eksik var

Zorlu 90 dakika öncesi Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır cezalı, Bakasetas’ın da sakatlığı var. İki önemli eksiğin yanı sıra Koita ile Hüseyin Türkmen de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Bruno Peres ise iyileşti. Milli arada takıma katılan Brezilyalı sağ bek, 21 kişilik kadroda olmaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı, maçın gidişatına göre Peres’i sahaya sürecek

Taraftar için seferberlik

41bin kişilik Akyazı’da bugün tribünlerin büyük oranda dolması beklenirken, Trabzon’daki ilçe belediyeleri de harekete geçti. Kritik karşılaşma öncesi tüm ilçelerden, Medical ParkStadı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek ve taraftarların ulaşımı kolaylaşacak. 18.00’de yani maçtan2saat önce otobüsler hareket edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı hafta içinde yaptığı açıklamada, “Taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz ,tam kapasiteye oynamalıyız” demişti.